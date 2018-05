3:4 gegen Tschechen! Ein Abschied mit Klasse

Österreich beendet damit das Turnier mit einem Sieg aus sieben Spielen und vier Punkten, ist 2019 bei der A-WM in der Slowakei mit von der Partie. Die Spieler brechen am Dienstag ihre Zelte ab, reisen zurück, Teamchef Roger Bader bleibt bis zum Turnierende (das Finale steigt am Sonntag) in Dänemark.