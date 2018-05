Melania Trump ins Spital eingeliefert: Tumor-OP

Viel Ärger in der Ehe

In den vergangenen Wochen war viel über die Ehe der Trumps spekuliert worden. Die Zahlungen von US-Präsident Donald Trump an Pornostar Stormy Daniels hätten seiner Frau sehr zugesetzt, hieß es in zahlreichen Berichten. Melania Trump ging zuletzt deutlich auf Distanz zu ihrem Gattin, sagte eine gemeinsame Reise nach Davos ab und ließ sich an der Seite des Präsidenten nur selten zu einem öffentlichen Lächeln hinreißen.