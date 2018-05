Dieser Lokalmatador wartet in Rom auf Thiem

Madrid-Finalist Dominic Thiem trifft beim Masters-1000-Turnier von Rom am Mittwoch in Runde zwei auf den Italiener Fabio Fognini. Der 30-jährige Lokalmatador besiegte am Montag in seinem Erstrundenmatch den Franzosen Gael Monfils 6:3, 6:1. Thiem führt im Head-to-Head gegen den Weltranglisten-21. 2:0, bei seinen Siegen 2015 in München und 2017 in Cincinnati gab er nur insgesamt acht Games ab.