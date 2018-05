Arnie zu Kurz: „Du schaust a ned schlecht aus“

Wenn Arnold Schwarzenegger seine österreichische Heimat besucht, dann ist der Trubel groß. Und so fanden sich zahlreiche Medienvertreter ein, als sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und der „Terminator“, der sich seit Jahren für Umwelt- und Klimaschutz einsetzt, zum Handshake in der Hofburg trafen. Nach Arnies Notoperation am offenen Herzen war die Sorge um die „steirische Eiche“ groß - doch dem braun gebrannten Schwarzenegger war am Montag nichts mehr davon anzusehen.