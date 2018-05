Schönheitsfehler: Comeback der Hip-Hop-Urgesteine

Schönheitsfehler pur

Das Comeback nach der Abschiedsshow 2005 in der Wiener Arena gab es fast exakt zehn Jahre später auf der Donauinsel. Schon damals reifte bei Milo, Paul und Burstup der Wunsch, die alten Tage in derselben Besetzung wiederzubeleben und es noch einmal ordentlich zu versuchen. „Uns war aber klar, dass es Schönheitsfehler pur sein muss. Wir drei, ungefiltert und ohne kreative Einflüsse von außen“, erklärt Milo. Beatbastler Burstup erinnert sich schmunzelnd zurück: „Am Tag des Donauinselkonzerts hat sich Milo noch in meiner Wohnung, wo wir auch an den Songs feilen, hingelegt, aber daneben habe ich schon an den Beats gebastelt. Ein paar davon sind jetzt, knapp drei Jahre später, tatsächlich am Album gelandet.“ 50 bis 60 Grundkompositionen haben sich im gemeinsamen Dropbox-Ordner gesammelt, von denen man die schlussendlich zwölf finalen Tracks für „#gutesleben“ zusammengebaut hat.