Mörder in Kaserne verschanzt, Showdown mit Polizei

Es sind beunruhigende Szenen, die sich aktuell in Sachsen abspielen: In einem leer stehenden Kasernengebäude in der Königsbrücker Heide hat sich ein Mann verschanzt. Er soll am Samstag im nahe gelegenen Dresden eine Nachbarin erstochen haben. Scharfschützen sind auf das ehemalige Garnisonsgebäude vorgerückt und kämpfen sich Meter für Meter, Stockwerk für Stockwerk zu dem mutmaßlichen Schwerverbrecher vor. Ein Beamter der Spezialeinheit GSG 9 sei dabei durch einen Schuss in den Arm verletzt worden, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Auch ein Polizei-Diensthund sei von dem Bewaffneten angeschossen und verletzt worden.