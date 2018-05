Dopingsperre verlängert! Guerrero verpasst WM

Der Weltverband (FIFA) sperrte den Stürmer deshalb zunächst für ein Jahr, eine FIFA-Berufungskommission halbierte die Sanktion kurz darauf. Guerrero beantragte daraufhin beim CAS die Zurücknahme seiner Halbjahressperre, die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) forderte ihrerseits eine längere Sperre für den ehemaligen Deutschland-Legionär. Der CAS, der in dem Fall am 3. Mai eine Anhörung abhielt, entschied in ihrem am Montag veröffentlichen Urteil auf ein 14-monatiges Spielverbot gegen Guerrero.