Südkorea bei WM wieder abgestiegen

Südkoreas Eishockey-Nationalmannschaft ist nach einem Jahr in der A-WM wieder abgestiegen. Die Südkoreaner, die erstmals in der Eliteliga mitspielten, verloren am Montag in der Gruppe B in Herning das direkte Duell um den Klassenerhalt gegen Norwegen mit 0:3 (0:1,0:0,0:2). Tobias Lindström (14./PP), Thomas Valkvä Olsen (47.) und Jonas Holos (51./PP) sicherten Norwegen den Verbleib in der A-WM.