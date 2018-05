Gipfeltreffen der Islamkritiker in Wien

Jetzt werden Details rund um ein brisantes Treffen von internationalen Islamkritikern in Wien Ende März bekannt: Auch der prominente - und angesichts seiner Thesen umstrittene - US-Regierungsberater Daniel Pipes nahm an der Zusammenkunft in einer Villa in Wien-Währing teil. Ein Thema war unter anderem der Nahostkonflikt. Nach seinem Geschichtsstudium in Harvard gründete Pipes ein konservatives Nahost-Forum. Seither tritt der Publizist immer wieder im US-TV als Experte auf.