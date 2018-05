PSG bestätigt: Tuchel wird neuer Trainer!

Er komme mit „viel Freude, Stolz und Ehrgeiz“ zu „diesem großen Klub des Weltfußballs“, sagte Tuchel in einer PSG-Mitteilung am Montag. „Ich bin ungeduldig, mit all diesen großen Spielern zu arbeiten, die zu den besten des Planeten gehören.“ Er und sein Team würden alles dafür tun, die Grenzen von PSG zu verschieben, „bis zum höchsten internationalen Niveau“ - PSG strebt seit langem einen Erfolg in der Champions League an, bisher erfolglos.