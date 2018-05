Schrebergärten weichen dem neuen Almkanal-Radweg

Der an den Naturraum angepasste Weg berücksichtigt den unter Schutz stehenden Bestand an Kopfweiden. Entlang des neuen Radweges werden weitere Kopfweiden gesetzt. Außerhalb der Wohnverbauung und an den breiteren Bereichen des Weges werden Rastmöglichkeiten eingerichtet. Im Bereich der Wohnverbauung verbleiben aufgrund der geringen Abtretungsbreiten keine Verweilflächen. Die naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren beim Land Salzburg sind abgeschlossen.