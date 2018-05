Glückwunsch! Ski-Star Marcel Hirscher wird Vater

Der Salzburger hat heuer neue Maßstäbe im Alpinsport gesetzt. Er holte zum siebten Mal in Folge den Gesamtweltcup und zwei Olympische Goldmedaillen in Südkorea. „Es war einfach unvorstellbar. Ich werde noch eine Zeit brauchen, um zu begreifen, was in dem Winter geschehen ist.“ Kurz nach dem Ende der Saison spielte er sogar öffentlich mit dem Gedanken, seine Karriere beenden zu wollen.