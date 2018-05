Thiem: „Diese Auslosung ist einfach erbärmlich“

Platz acht in der Weltrangliste, im Jahresranking Sechster. Dominic Thiems „Standing“ in der Tenniswelt nach dem 4:6, 4:6 im Endspiel des 1000er-Turniers in Madrid. Am Montag flog der 24-Jährige nach Rom, trainierte bereits mit Coach Günter Bresnik auf der Anlage neben dem Olympia-Stadion.