Lignano: Für „Tutto Gas“ kommt Polizei-Verstärkung

An der Adria rüsten Verwaltung und Polizei für das kommende Wochenende: In Lignano werden zu Pfingsten wieder Tausende junge Österreicher erwartet, die den Badeort in eine Partymeile verwandeln. Um Exzesse zu verhindern, kündigt die Behörde Polizeiverstärkung, Platzverbote und strenge Kontrollen an.