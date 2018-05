UNO-Generalsekretär traf Österreichs Staatsspitze

Iran-Deal „wichtiges Instrument“

Thema der Gespräche - sowohl mit dem Bundespräsidenten als auch dem Kanzler - war auch das Atomabkommen mit dem Iran, das die USA kürzlich einseitig aufgekündigt hatten. Der im Juni 2015 in Wien geschlossene Deal sei ein „wichtiges Instrument“ zur Nicht-Verbreitung von Atomwaffen, so Guterres. „Wir haben ein klares Interesse daran, dass das Abkommen erhalten bleibt“, betonte auch Kurz. Es habe funktioniert und vor allem zur Sicherheit in der Region beigetragen. Österreich habe „auf jeden Fall Interesse an Stabilität in der Region“, und der Iran-Deal trage dazu bei, so der Kanzler.