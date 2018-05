Anrainer wollen in Kremsmünster Natur rückkaufen

Die geplante Zerstörung eines Wäldchens am Ortsrand von Kremsmünster erregt seit zwei Jahren die Gemüter der Anrainer. Eine Firma erwarb das Areal, will dort zwei Wohnblocks errichten, was auch das Ende von Quellen und Hausbrunnen bedeuten könnte. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer: durch einen Naturrückkauf.