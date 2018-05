Kosten für Ski-Fest in Saalbach sind gedeckt

„Die Stimmung ist bei uns allen sehr gut“, berichtet Saalbachs Bürgermeister Alois Hasenauer direkt aus Griechenland. Seit Sonntagabend ist die Delegation in Costa Navarino beim 51. Internationalen Ski-Kongress, bereitet sich final auf die heutige Präsentation der Bewerbung vor. Neben Hasenauer sind auch Bergbahnen-Chef Peter Mitterer, Tourismus-Boss Conny Schwabl, OK-Generalsekretär Peter Hartl und Landeskiverbands-Präsident Bartl Gensbichler vor Ort. Landeshauptmann Wilfried Haslauer reist heute in der Früh an. Die Entscheidung, ob Saalbach den Zuschlag bekommt, fällt dann am Donnerstag. Bereits 1991 war der Pinzgauer Ort Schauplatz einer Weltmeisterschaft - diese hinterließ einen Schuldenberg in Millionenhöhe. „Der große Unterschied zur WM 1991 ist, dass das Risiko diesmal nicht bei der Gemeinde Saalbach, sondern beim Skiverband liegt“, erklärt der Bürgermeister. Damals war der Ort Veranstalter, trug die ganze Verantwortung. So blieb die Gemeinde, durch unerwartete Mehrkosten, auf 20 Millionen Schilling Schulden sitzen. Dieses Mal würde der Österreichische Skiverband die WM ausrichten.