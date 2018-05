Bei Gewittern wächst die Angst vor Hagelschäden

Die kalte Sophie ist die letzte der Eisheiligen - und die erste, die wirklich eine Abkühlung bringt. Es soll heute deutlich kühler und regnerisch werden. Am Sonntag gab das Wetter eine Kostprobe, was passiert, wenn der Übergang von heiß auf kühl von Gewittern begleitet wird. In Kirchdorf an der Krems hagelte es. Laut den Meteorologen steigt die Angst vor diesen Eiskörnern.