420.000 Euro Jahresmiete für „Lehrer-Penthouse“

420.000 Euro Jahresmiete für 2600 Quadratmeter in bester Lage, über drei Stockwerke bis hinauf zum „Penthouse“ in der 6. Etage verteilt - dieses Filetstück des neuen Linz-AG-Campus in der Huemerstraße hat sich die Pädagogische Hochschule (PH OÖ) gesichert. Am Montag wurde das Bildungszentrum eröffnet.