Israels Geheimdienst Mossad wacht über Klagenfurt

Der sicherste Ort in Klagenfurt? Sollte am Samstag definitiv der Sportpark in Waidmannsdorf sein. Weil Österreichs Volleyball-Damen dort im Rahmen der Silver League ab 15 Uhr auf Israel treffen, sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch. Wie bei Auslands-Länderspielen bei Teams aus Israel üblich, werden die Damen vom Geheimdienst Mossad begleitet. Zum Teil offiziell, aber auch Undercover. „Die Vorkehrungen sind wesentlich höher als sonst“, bestätigt auch Österreichs Sportdirektor Gottfried Rath. „Durch die neuen Unruhen mit dem Iran wurde das verschärft.“