Do you speak Fashion? - Begriffe aus der Modewelt

Was Modeblogger sind, dürfte den meisten klar sein: Menschen, die ein Blog, also eine Art digitales Tagebuch im Internet, führen und dabei über Mode schreiben. Davon gibt es alleine in Deutschland längst so viele, dass niemand sie mehr zählen möchte - die beliebtesten davon, die auch auf Instagram, Facebook, Pinterest und Co. unterwegs sind, haben auf derlei Plattformen mehrere Millionen Follower. Dass diese Modeblogger bei solch vielen Followern die Möglichkeit haben, Begriffe unter Bilder zu setzen, die sich dann schnell verbreiten und mitunter zu Trends und vielleicht sogar mehr oder minder offiziellen Begriffen der Modewelt werden, ist leicht verständlich. Vor allem dann, wenn die Reichweite, wie im Falle internationaler Blogger, noch viel größer ist.