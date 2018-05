Rihanna entwirft jetzt Gucklock-Puschel-BHs

Das Besondere an ihrer Kollektion: Die Musikerin bietet ihre Modelle in allen Größen an. BHs soll es von Größe 70A bis 100E geben, Slips von XS bis 3XL. Und auch einige sehr sexy Stücke sind in Rihannas Linie enthalten. Unter anderem kann man BHs mit Puscheln und Guckloch rund um die Nippel oder Büstenhalter, die nur aus einem Rüschenrahmen bestehen, kaufen.