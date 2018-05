Mehr als eine Autowerkstatt

Benjamin Strebinger aus Liebenfels schaffte es mit seinem Betrieb „Bensch Automotive“, sein Hobby zum Beruf zu machen. „Schon als Kind war ich von Autos fasziniert. Beruflich ging es für mich anfangs jedoch in eine etwas andere Richtung. Nach meiner Lehre begann ich als technischer Zeichner in einem Ingenieurbüro zu arbeiten“, erzählt der 28-Jährige, er sich 2011 dazu entschloss, nebenberuflich selbstständig zu werden. „Ich bastelte und schraubte schon immer gern an Autos, weil es mir einfach Spaß macht. Also gründete ich in der 45 Quadratmeter großen Garage meiner Eltern meine erste Werkstätte.“