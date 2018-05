„Miss Austria“: Finale steigt erstmals in Linz

Geheime Suche! Aus ganz Österreich zogen am Montag die Finalistinnen der anstehenden „Miss Austria“-Wahl in die Therme Geinberg in die Missen Akademie ein. Und während im Innviertel die Mädchen noch rätselten, wo die Wahl 2018 eventuell steigen könnte, wurden hinter den Kulissen Nägel mit Köpfen gemacht. Sickerte doch durch: Das heurige Finale steigt erstmals in Linz - die Krönung wurde für September fixiert.