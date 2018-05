Das Meer ist nun bis zum tiefsten Grund verdreckt

Wie die Forscher der Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology herausfanden, hat Kunststoff nun auch den tiefsten Punkt der Erde erreicht. Die Wissenschaftler untersuchten laut „Business Insider“ 30 Jahre lang das Müllvorkommen der Erde. Bereits im Jahr 1998 fanden sie ein Plastiksackerl, wie die nun veröffentlichte Studie enthüllt. Mittlerweile hat es sich in Mikroplastik zersetzt.