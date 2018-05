Flüchtling als IS-Helfer: Freispruch in Salzburg

Ein Marokkaner (29) hat sich am Montag in Salzburg wegen mutmaßlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten müssen. Da aber ein Belastungszeuge seine Aussagen revidierte und es sonst keine Beweise gab, erging ein Freispruch im Zweifel. Der Asylwerber wurde allerdings wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig gesprochen - neun Monate unbedingte Haft. Nicht rechtskräftig.