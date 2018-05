Wer für die Kosten der Royal Wedding aufkommt

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai in Windsor wird eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Royals - und wohl eines der teuersten. Das Königshaus übernimmt die Kosten der Feier. Für Musik, Dekoration sowie Essen und Getränke müssen die Royals rund rund 1,9 Millionen Euro berappen, rechneten die Hochzeitsplaner der britischen App Bridebook vor.