In Ramsau fliegen Menschen durch den Wald

Am Freitag wird am Fuße des Rittisbergs in Ramsau eine sogenannte „Flyline“ eröffnet, es handelt sich dabei um eine Mischung aus Achterbahn und Flying-Fox. An einem Stahlrohr hängend gleiten Besucher über eine Strecke von 450 Metern zwischen Baumkronen hindurch. Die Geschwindigkeit ist regulierbar, vom gemütlichen Schweben im Doppel mit Kind bis zum schnellen Kurvenflug durch den Wald.