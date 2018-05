Alves: „Meine Seele hat meinen Körper verlassen“

Wie krone.at bereits berichtete, muss Daniel Alves der brasilianische Nationalteamverteidiger von Paris SG die WM in Russland auslassen. Der internationale Spitzenkicker verletzte sich im französischen Cupfinale (Les Herbiers-PSG 0:2) an seinem Knie und musste ausgewechselt werden. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben, dass die Bänder in seinem rechten Knie lädiert sind.