Brisant: „Wir haben den Titel im Hotel verloren“

Gleichzeitig monierte der 59-Jährige erneut, dass Napoli in 14 der jüngsten 16 Runden erst nach Juventus im Einsatz war. „Da Juve nahezu all diese Spiele gewonnen hat, war es sehr schwer für uns.“ Juventus fixierte Sonntag mit einem 0:0 bei der AS Roma die Titelverteidigung. Hätten die Norditaliener vor zwei Wochen bei Inter verloren, hätte Napoli mit einem Sieg in Florenz die Spitze übernehmen können.