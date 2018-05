Wer braucht schon Geld? Tauschhandel blüht in Wien

In der heutigen Wegwerfgesellschaft, in der Kleidung nach einer Saison einfach entsorgt wird, weil sie nicht mehr „in“ ist und nichts gekostet hat, ist es an der Zeit, sich von dem Überfluss zu trennen oder Gutes damit zu tun. Das schont nicht nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt. In einer Welt, lange vor unserer Zeit, war tauschen statt zu kaufen üblich. Nun wird diese Art des Handels auch in Wien immer beliebter.