Australier gewann zwei Mal in einer Woche im Lotto

Am 6. Mai gewann der in Bondi bei Sydney lebende Mann, dessen Name nicht genannt wurde, 1,020.487 australische Dollar (umgerechnet rund 642.000 Euro). Kaum hatte er den Gewinn gefeiert, kamen noch einmal 1,457.834 australische Dollar (918.000 Euro) hinzu. „Ich wünschte, ich könnte anderen einen Tipp geben, wie das geht“, sagte der Gewinner. Er wolle ein Haus in Sydney kaufen, ein neues Auto und „selbstverständlich einen Urlaub in Honolulu“ machen.