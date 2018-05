Schlagerlegende Al Bano feiert 75. Geburtstag

Langsam in den Ruhestand

Jetzt ist Al Bano nach eigenen Worten Single. Am Geburtstag ist ein Benefizkonzert geplant. In Andria bei Bari, wo das weltberühmte Stauferschloss Castel del Monte steht, will er noch einmal seine schönsten Lieder singen. Gemeinsame Auftritte mit Romina stehen noch bei vier „Italienischen Nächten“ in Österreich (8. Juni auf der Seebühne in Bregenz, 7. und 8. August auf der Seebühne Mörbisch) und der Schweiz zwischen Juni und November an. Der Botschafter italienischer Lebenskultur ist aber körperlich angeschlagen, Ende 2016 hatte er eine Herzoperation. Zum 31. Dezember will Al Bano als Berufsmusiker aufhören und sich nur noch seinem Weingut in Apulien, seinen Kindern und den Enkeln widmen. Falls er es sich nicht noch anders überlegt.