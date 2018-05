Volleyball-Nationalteams erobern Klagenfurt

Am Samstag steht in Klagenfurt der Volleyball im Mittelpunkt! Im Sportpark starten die Nationalteams der Damen und Herren in die Silver League. Die Frauen treffen um 15 Uhr auf Israel, die Männer im Anschluss um 17:30 Uhr auf Lettland. Das große Ziel beider Teams ist das Erreichen der Endrunde.