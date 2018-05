Speziellen Antikörper gegen Bakterien entdeckt

„Einer-für-alle-Antikörper“

Zur Überraschung der Wissenschaftler, zu denen Eszter und Gabor Nagy von der Firma Arsanis Bioscience in Wien gehören, erkannten dieser Antikörper aber auch andere Bakterien. Dazu hefteten sie sich an eine kleine - aus dem Zucker Mannose bestehende - Oberflächenstruktur. „Dieses ‘Epitop‘ ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner dieser Mikroben“, erklärte Rollenske im Gespräch. Für die Antikörper mache es keinen Unterschied, was sich rundherum befindet, so die Forscher im Fachjournal „Nature Immunology“.