Jetzt wird Milla Jovovich zum „Monster Hunter“

Wie das Branchenportal „Variety“ bei den Filmfestspielen in Cannes erfahren haben will, sollen die Dreharbeiten zur Spielverfilmung bereits diesen September in und um das südafrikanische Kapstadt starten. Für die Regie soll Paul W. S. Anderson verantwortlich zeichnen, der neben der „Resident Evil“-Reihe bereits Games wie „Mortal Kombat“ oder „Dead or Alive“ auf die Leinwand gebracht hat. Für die Produktion hat Constantin Film etwas mehr als 50 Millionen Euro veranschlagt.