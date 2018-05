Wieder Basketball-Turnier am Neuen Platz!

Alles begann 2015 - spontan wurde die Idee eines Basketball-Turniers geboren, um das Leben der Studierenden an der Klagenfurter Alpen-Adria-Uni lustiger zu machen. Das Interesse war groß, in den vergangenen Jahren wurde der „Streetball Cup“ zu einem Fixpunkt. „Es ist zwar jedes Jahr eine enorme organisatorische und finanzielle Herausforderung, aber wir wollen einfach mehr Angebote für Hobby-Basketballspieler in Kärnten schaffen“, erzählt Organisator Sinan Tepe. Und weil das Event auf dem Neuen Platz stattfindet, habe es auch einen positiven Nebeneffekt: „Es kommt Leben in die Innenstadt!“