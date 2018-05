Kunst mal anders: Die schrägsten Nageldesigns

Was wurde uns nicht schon alles aufgetischt. Die Augenbrauen in High-Heels-Form ist noch immer eingebrannt in unser Hirn - da kommt schon die nächste Style-Katastrophe in Riesenschritten näher - und zwar in Form von Acrylnägeln, die wie Zähne aussehen. Oder wer wollte nicht schon immer mal Nasen inklusive Schnurrbart, statt einfachem roten Lack auf seinen Fingerspitzen ausführen? Ein russisches Nagelstudio hat absurde Fingernagel-Kunst perfektioniert.