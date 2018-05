Drogendealer biss Polizisten in Unterarm

Ermittler: „Erstaz ist sofort auf der Straße!“

Die Polizisten habe es nicht überrascht, dass sich der Dealer so massiv gegen die Festnahme wehrte, heißt es von Seiten des Stadtpolizeikommandos. Ermittler Klaus Muffat: „Die Drogenhändler wissen, dass sie in den meisten Fällen ins Gefängnis müssen. Und sobald einer verhaftet wird, ist sofort Ersatz auf der Straße.“ Das seien meist „kleine Fische“, also Straßenhändler. Sie auszuforschen zähle zu den schwierigeren Aufgaben der Polizei, weil sich die Tageszeiten der Drogendeals stetig ändern. „Wenn ein Kunde Drogen kaufen möchte, kann es schon vorkommen, dass der Dealer um 5 Uhr aufsteht.“, erklärt Muffat. Auch Drogendeals wie dieser, die am hellichten Tag stattfinden, seien keine Seltenheit.