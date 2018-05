Unbekannte Täter lösten Alarm aus und flüchteten

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in einen Bauhof in Wolfsberg ein. Während des Einbruches lösten die Diebe aber den Alarm aus. Daraufhin ergriffen die Einbrecher die Flucht und ließen dabei die Beute am Tatort zurück. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.