Sammelklage gegen Apple wegen Tastaturproblemen

Der Hersteller scheint sich des Problems aber durchaus bewusst zu sein: In einem Supportdokument verrät Apple, wie sich die Butterfly-Tastatur am besten mittels Druckluftspray in Links-nach-rechts-Bewegung über die Tasten reinigen lässt. Das MacBook sollte dabei um 75 Grad geneigt werden, damit Staub und Krümel nicht weiter verteilt werden.