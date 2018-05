Mutterkuh spießt Bauer (84) auf - schwer verletzt

Gegen Futtertrog geschleudert

Mit beiden Hörnern stieß die Kuh gegen die Beine des pensionierten Landwirten und schleuderte ihn rückwärts in einen Futtertrog. Der Sohn des Mannes eilte zur Hilfe und brachte den Schwerverletzten in Sicherheit. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Er erlitt schwere Stichverletzungen am rechten Bein und leichte Stichverletzungen am linken Ober- und Unterschenkel.