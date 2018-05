Unfall nach wildem Überholmanöver, Lenker flüchtet

Einen Albtraum erlebte ein 25-jähriger Autolenker aus Bad Ischl am Sonntagabend in Zell am Moos. Vor einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen, der gerade einen Mofalenker überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, blieb dem Bad Ischler als einzige Möglichkeit, in ein Getreidefeld auszuweichen. Er wurde dabei verletzt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, nach ihm wird nun gefahndet.