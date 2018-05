Kim Kardashian wünscht sich noch ein Baby

In der „Live with Kelly and Ryan“-Show plaudert die „Keeping Up With the Kardashians“-Darstellerin auch aus, wie ihre Leihmutter von ihrer wahren Identität erfuhr. Kim wollte nämlich von Anfang an mit offenen Karten spielen, da es nicht fair gewesen wäre, sich als eine andere Person auszugeben: „Ich wollte ihr die Chance geben, sich ebenfalls für uns zu entscheiden. Denn was, wenn sie kein Fan gewesen wäre? Wir haben unglaubliche Fans, aber wir haben auch verrückte Hater. Diese Energie würde ich nicht um mein Baby haben wollen. Ich wollte, dass sie respektvoll ist und mich als Person mag.“