Katze steckte kopfüber in einem Fensterspalt fest

Die verzweifelten Schreie der Katze in Not hallten laut durch die Welser Wohnsiedlung und gingen zahlreichen Tierfreuden durch Mark und Bein. Die schwarz-weiße Samtpfote befand sich tatsächlich in einer akuten Notlage. Offenbar hatte sie versucht, durch ein gekipptes Fenster im zweiten Obergeschoß ins Freie zu klettern, war dabei aber ausgerutscht und im Spalt steckengeblieben.

Weil in der betroffenen Wohnung niemand daheim war, verständigten Nachbarn die Feuerwehr.