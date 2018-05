Trump zu Terror in Paris: Europa muss aufwachen!

Nach dem blutigen Terrorakt am Samstagabend mitten in Paris, bei dem ein aus Tschetschenien stammender Islamist im Zentrum der französischen Hauptstadt einen Passanten getötet und vier weitere Menschen zum Teil schwer verletzt hat, hat sich am Montag US-Präsident Donald Trump via Twitter zu Wort gemeldet. Er sei traurig über die Terrorattacke in Paris. „Irgendwann müssen die Länder (Europas) aufwachen und sehen, was wirklich vor sich geht“, schrieb Trump.