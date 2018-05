Austrias Letsch: „Das ist nicht Liga-tauglich!“

Letsch brachte zu Beginn elf Mann, die alle auch nächste Saison dabei sein dürften, also mithelfen sollen, den violetten Karren aus dem Dreck zu ziehen. Doch was er dann in den ersten 45 Minuten sah, machte den Trainer fassungslos. „Ich sage lieber nichts, sonst ... “, war sein erster Kommentar nach dem Abbruch. Doch dann brach es doch aus ihm heraus, konnte und wollte er seinen Frust und Ärger nicht mehr verbergen: