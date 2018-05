Blitz schlug neben Wanderer ein: Gmundner verletzt

Glück im Unglück hatten am Muttertag zwei Bergwanderer - Vater und Sohn -, die beim Abstieg vom Großen Sonnstein in Oberösterreich in ein heftiges Gewitter gekommen waren. In ihrer Nähe schlug ein Blitz ein. Der 27-jährige Sohn, der noch am Stahlseil hing, wurde indirekt vom Blitzschlag erfasst und dadurch zu Boden geschleudert.