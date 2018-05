Tierische Einsätze für unsere Rettungskräfte

Tierrettung 2: Der Schwan. Zum Strandbad Neumarkt kamen Feuerwehrler am Sonntagnachmittag nicht zum Planschen. Vielmehr hatten Badegäste Alarm geschlagen und die Polizei verständigt, da sich ein Schwan mit seinem Schnabel in einer Angelschnur verfangen hatte. Als acht Florianis anrückten, schwamm der anmutige Vogel geschwächt zum See hinaus. „Da der Wasserstand derzeit niedrig ist, konnten wir das Tier einfach umzingeln und am Ufer völlig dehydriert einfangen“, schilderte FF-Chef Herbert Maderegger den Einsatz. Zügig wurde die Fischersaite vom Schnabel geschnitten, denn „der Schwan hat die Zunge nicht mehr zurück gebracht“, so Maderegger. Zudem musste der Mundbereich überdies auf Haken kontrolliert werden. Unter Applaus der Badegäste ließen die Lebensretter den hungrigen Vogel frei. Zufrieden schwamm er in den weiten Wallersee hinaus