Spürnasen forschen zwischen Oldtimern

14Das beliebte Auto-Museum „fahr(T)raum“ in Mattsee lässt nicht nur die Herzen von Sammlern und Liebhabern von historischen Fahrzeugen höher schlagen. Nun kommen auch die kleinen Entdecker voll auf ihre Kosten und können in der neu eingerichteten „Spürnasenecke“ in die vielfältige Welt der Technik eintauchen.